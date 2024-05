Reprodução/Instagram Adriane Galisteu publica homenagem a Ayrton Senna nos 30 anos da morte do piloto de Fórmula 1

Adriane Galisteu relembrou a morte do ex-namorado Ayrton Senna, que completa 30 anos nesta quarta-feira (1º). A apresentadora, que namorava o piloto quando ele faleceu, abriu o álbum de fotos ao lado dele e escreveu uma declaração.



"1º de maio de 1994, o dia que todo mundo lembra o que estava fazendo… o dia que o Brasil inteiro sente a mesma dor… o dia que marcou minha vida tão profundamente que nunca, jamais, será esquecido… para sempre Ayrton!", declarou a loira.

O tricampeão de automobilismo tinha 34 anos quando faleceu após um acidente no Grande Prêmio de San Marino, na Itália. O dia 1º de maio ficou marcado na história do país. O aniversário de 30 anos da morte do ídolo de Fórmula 1 foi cercado de homenagens.

Hoje, Galisteu é casada com o empresário Alexandre Iódice, com quem tem um filho, Vittório, de 13 anos.

