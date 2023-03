Raquel Espírito Santo/Netflix/Twitter - 21.03.2023 Gabriel Leone interpreta Ayrton Senna em série da Netflix





O ator Gabriel Leone foi confirmado como intérprete de Ayrton Senna em "Senna", primeira série de ficção dedicada a abordar a vida do piloto. A informação foi confirmada nesta terça-feira (21) pela Netflix, que também divulgou mais detalhes sobre a produção do projeto criado em parceria com a Senna Brands, empresa criada pela família do ícone mundial de Fórmula 1.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A plataforma de streaming descreveu a produção como uma minissérie, já que foram confirmados apenas seis episódios para explorar a trajetória de Ayrton, que completaria 63 anos nesta terça. "Senna" promete abordar desde o início da carreira do piloto, quando ele se mudou para Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até o acidente fatal na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino, em 1994.





Gabriel Leone é conhecido por trabalhos em produções como o filme "Eduardo e Mônica" (2020), a série "Dom" (2021) e novelas como "Velho Chico" (2016) e "Um Lugar ao Sol" (2021). O ator descreveu a "grande responsabilidade" de viver Senna como "um dos maiores desafios da carreira até então".

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo", avaliou. A data de estreia da série não foi informada, mas as gravações estão marcadas para começar em breve.







+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.