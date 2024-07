Reprodução/GShow Camila Queiroz e Klebber Toledo

[Alerta de gatilho: este texto fala de temas relacionados à violência contra mulher e estupro. Caso tenha passado por isso ou conheça alguém que esteja passando por esse problema, disque 180, denuncie e peça ajuda]



Apresentadores do “Casamento às Cegas” , os também atores Klebber Toledo e Camila Queiro z vieram a público se pronunciar sobre o relato de Ingrid Santa Rita. A participante do reality afirma ter sido vítima de estupro por Leandro Marçal, que também participou da última temporada da atração exibida na Netflix.



Por meio das redes sociais, na última quinta-feira (11), o casal declarou que tentou acolher Ingrid “de todas as maneiras que estavam” ao alcance deles. “No domingo, fomos atravessados pelo triste relato da Ingrid durante as gravações do Reencontro”, iniciaram os atores.



“Desde o dia em que recebemos a notícia, conversamos e acolhemos a Ingrid de todas as maneiras que estavam ao nosso alcance. Sentimos muito pelo ocorrido e não poderíamos deixar de vir a público manifestar nosso total apoio e solidariedade a ela e a todas as mulheres que, lamentavelmente, ainda sofrem ou já sofreram qualquer tipo de violência”, finalizaram Camila e Klebber.



O que aconteceu?

Ingrid Santa Rita se casou com Leandro Marçal no reality da Netflix. Já no especial de “Reencontro”, a participante revelou que tinha sido vítima de abuso por parte de Leandro, destacando que havia decidido colocar um fim na relação, iniciada durante o programa.



“Eu pedi para você não me tocar. Pedi mais de uma vez, Leandro. Você não me respeitava. Você não me ouvia, você queria resolver o seu problema erétil com você. Era o teu ego, tuas mentiras, tua proteção. Você só queria manter o casamento da sua forma suja, imunda. Eu tenho nojo de você”, disse ela.



Durante o programa, Ingrid não havia detalhado qual tipo de abuso havia sofrido. Na última quinta-feira (11), por meio das redes sociais, ela contou que se tratava de um estupro. “Sei que vocês estavam esperando um pronunciamento meu e preferi vir aqui o quanto antes, dentro da medida do possível, do meu psicológico”, pontuou.



“O abuso, o estupro, porque essa é a palavra, começou a acontecer a partir do momento em que eu tivesse recorte, conversei com ele e ele esperava eu dormir para tentar resolver o problema. Mas ele esqueceu que precisava me avisar. Precisava ser consentido”, salientou.

Reprodução Netflix Ingrid Santa Rita





