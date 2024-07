Reprodução Ingrid Santa Rita

A participante de "Casamento às Cegas 4" Ingrid Santa Rita se manifestou nesta quarta-feira (10) após o episódio de reencontro ser lançado pela Netflix. No programa, a empreendedora relata ter sido abusada sexualmente durante o casamento com Leandro Marçal.

Através do Instagram, Ingrid disse precisar de mais tempo para conseguir falar do assunto publicamente. "Só preciso respirar fundo, quando eu estiver bem volto aqui para conversar uma única vez sobre tudo o que aconteceu no casamento. Eu tenho família, bons amigos e minha religião que nunca me desampararam.

Além disso, Ingrid publicou a frase de reflexão que também proferiu no dia do casamento com Leandro Marçal. "A maior dificuldade da mulher forte é conseguir lidar com as feridas que lhe fizeram forte. Para ser profundamente sincera, não é fácil chegar aqui e acreditar que dessa vez será tudo diferente do que já vivi, meu medo por diversas vezes foi a minha proteção. Hoje escolhi não lutar. Estou baixando minhas armas e escudos".

Nos comentários, ela recebeu apoio de colegas de reality e de outras famosas. "Muito doloroso ver isso e saber que isso segue acontecendo desse jeito.

Você foi muito corajosa em dizer isso ali, muito", escreveu a cantora Liniker.

"Sinta-se acolhida e abraçada! A maioria das mulheres já sofreu abuso, coragem sua falar disso publicamente, do modo que conseguiu e escolheu falar. Esse é um debate urgente e necessário! CURA!", dedicou a cantora Luedji Luna.

"Eu te amo, sinto muito e tô por aqui!", disse a ex-BBB Sarah Aline. "Amigaaaaa estaremos juntas sempre, ninguém merece passar pelo que você passou, estamos sempre aqui", apoiou a colega de reality Ariela.