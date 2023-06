Divulgação/Netflix Casal está na apresentação de "Casamento às Cegas" desde a primeira temporada.

Atriz, apresentadora e modelo, Camila Queiroz, no ar em “Amor Perfeito”, da Rede Globo, fez uma comemoração surpresa ao também ator Klebber Toledo, com quem é casada desde 2018. O aniversário de Klebber foi na quarta-feira (14), mas a companheira compartilhou os registros somente na quinta-feira (15).





Por meio dos stories do Instagram, Queiroz mostrou o momento em que surpreende o marido ao levá-lo para a festa, que contou com convidados próximos do casal, e escreveu: "Surpresa". Quando viu a comemoração inesperada, Klebber abraçou a esposa e também a beijou.



Nesta sexta-feira (16), Toledo agradeceu as felicitações que recebeu pelo aniversário. Camila, que apareceu enquanto o ator gravava o storie de agradecimento, disse: “Você ganhou tantos presentes, abre esses presentes logo! Quero ver esses presentes e comer e beber tudo que tem ali”.



O casal de atores apresenta o reality da Netflix “Casamento às Cegas”, que estreou a nova temporada neste mês na plataforma. Além de comandar a apresentação ao lado do marido, Queiroz vivencia a protagonista Marê, de “Amor Perfeito”, atual novela das seis da emissora Globo.

