Reprodução Ingrid Santa Rita

A ex-participante do reality de relacionamento "Casamento às Cegas" Ingrid Santa Rita chocou os fãs ao fazer uma denúncia velada de que foi estuprada por Leandro Marçal, pessoa com quem casou no programa. O caso teria ocorrido após a final das gravações do programa e foi denunciado durante o episódio do reencontro, publicado na quarta-feira (10) pela plataforma de streaming.

A filha de Ingrid, Rafaela Santa Rita, confirmou que a mãe teria sido violentada pelo ex-padrasto e confidenciou que ela já teria sofrido com abusos sexuais na infância.

Nos Stories do Instagram, a Rafaela desabafa: "Pra quem já assistiu o reencontro do Casamento às Cegas e viu qual foi o desfecho da minha mãe e Leandro… Olha, é de dar nojo!! Foram dias extremamente difíceis, traumatizantes e de muito gatilho pra mim e para minha irmã, enquanto filhas dela!"

A jovem continua: "E para quem ainda tem dúvida, eu sou filha adotiva, sim! Passeio por abuso sexual/estupro na minha infância, dos 9 aos 12 anos de idade, onde minha genitora não deu a mínima pra meu trauma, nem tão pouco pra minha dor, ela desacreditou totalmente. E Ingrid, que na época era apenas minha prima, me pegou pra criar e ser minha mãe, com todos os meus traumas. Me deu tudo que eu esperava de uma mãe. Me deu colo, me deu carinho, me deu afeto e me ensinou a ser essa mulher forte que venho me tornando cada dias mais".

Rafaela detalhou sobre os abusos que sofreu durante a infância e confirmou que a mãe teria sofrido abuso por parte de Leandro. O caso já havia sido confirmado por outros integrantes do reality.

"Peço que, por favor, não tenham mais dúvidas, não tenham mais nenhuma fala ridícula quando a isso porque chateia! A minha cabeça fica muito atordoada com toda essa situação que minha mãe passou É muito difícil pra mim escutar o ato desse abuso, muito difícil escutar minha mãe passar por um trauma que eu passei por 4 anos. Me dói muito ver minha mãe nesse estado! Mas tudo vai melhorar! Mãe, a senhora é forte, saiba que estou com a senhora pra sempre! Te amo!", finalizou a jovem.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp