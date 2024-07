Reprodução/Netflix Netflix é detonada após participante de 'Casamento às Cegas' expor abuso sexual

[O conteúdo abaixo contém detalhes sensíveis de um relato de violência sexual]

Telespectadores de "Casamento às Cegas 4" estão indignados com a maneira que a Netflix abordou a acusação grave da participante Ingrid Santa Rita contra o ex-marido Leandro Marçal. No episódio do reencontro, a empreendedora afirma ter sido abusada sexualmente durante o tempo que esteve morando com o parceiro do reality.

O novo capítulo foi ao ar na manhã desta quarta-feira (10), revelando o presente dos participantes que se envolveram amorosamente durante o programa gravado meses atrás.

Com a apresentação de Klebber Toledo e Camila Queiroz, os integrantes relataram como os relacionamentos foram desenvolvidos após o fim das gravações. Ingrid Santa Rita, que casou com Leandro Marçal, expôs que eles não seguiram o matrimônio e desabafou ao relatar práticas sexuais abusivas contra ela.

Já no início do programa, antes do casamento, Ingrid e Leandro viveram dificuldades sexuais e até participaram de dinâmicas para se conectarem mais. Apesar disso, eles preferiram seguir adiante no romance e o tema deixou de ser um assunto abordado com frequência.

Abuso e disfunção erétil

"Você me desrespeitou por diversas vezes. Eu te protegi todos os dias dentro do reality, desde o primeiro dia, desde a lua de mel. Para quem tem dúvida, o problema sexual era do Leandro. O Leandro era brocha", revelou Ingrid.

“Eu entendi, eu te acolhi como homem, como homem preto, tirando todo o estereótipo de que um homem preto precisa estar sempre pronto para um sexo bom, como uma mulher preta. Só que quando a gente foi para a minha casa, você quis resolver sozinho, Leandro. Eu falei para você: ‘Vai fazer terapia. Eu vou esperar. Eu vou ter paciência com você e quando tudo isso acabar e diluir, eu vou estar aqui ainda te esperando. A gente vai reconectar. A gente vai fazer terapia em casal e a gente se reconecta. O que você fazia Leandro? Você lembra? Você esperava eu dormir”, continuou.

Segundo a participante, Leandro tocava o corpo dela, quando ela estava dormindo, insinuando que ele saciava o próprio prazer com ela desacordada.

"Primeiro eu dormia pelada, depois eu dormia de calcinha, depois eu passei a dormir de pijama, depois eu peguei o travesseiro e fui dormir no meu sofá, fugindo de você na minha cama, no meu quarto, na minha casa. Você não me respeitou dia nenhum, por isso eu terminei com você. No dia que as minhas filhas me encontraram no chão tendo uma crise de pânico pedindo pelo amor de Deus para você não tocar no meu corpo, eu pedi para você não me tocar", desabafou, no episódio do reencontro.

"Eu pedi mais de uma vez, Leandro, para você não me tocar e você não me respeitava. Você não me ouvia. Você queria resolver seu problema erétil com você. Era o teu ego. Eram suas mentiras. Porque você só queria manter aquele casamento da sua forma suja e imunda", contou.

A empreendedora terminou o desabafou revelando sentir repulsa do ex-marido do reality. "Eu tenho nojo de você. Eu quero deixar isso muito claro. Eu tenho nojo da sua voz. Eu tenho nojo da sua boca. Eu tenho nojo do jeito que você me olha. Eu não quero você perto de mim. Eu não quero aproximação nenhuma. Estou deixando isso muito claro para que todo mundo aqui ouça, eu não quero esse homem perto de mim. Você não tem o direito. Me dá o nome, Leandro, do que você fez comigo", disse, pressionando o ex-companheiro.

Críticas a Netflix

O caso foi exibido durante o episódio em que os ex-participantes se reencontram, sem o programa avisar previamente da seriedade do tema abordado na conversa. Nas redes sociais, internautas discutiram e criticaram a forma que a Netflix transmitiu o relato de Ingrid.

"Gente, o Leandro não deveria fazer parte desse reencontro. Ou, no mínimo, deveria ser retirado do palco depois da fala dela. A Ingrid não fez só um desabafo, ela relatou um crime. Eu to em completo em choque", escreveu uma usuária do X, antigo Twitter.

"Gente, esse Leandro devia ser preso, meu Deus a produção não devia ter levado esse cara na frente da Ingrid nunca, que violência pelamor. Cara, eu chorei com a Ingrid, o programa fazer alguém reviver uma violência dessas, é sadismo, falta de humanidade", criticou outra.

"A Netflix foi irresponsável em não colocar uma mensagem antes do episódio sobre relato de conteúdo sensível e dos apresentadores não darem um respaldo maior ao assunto", avaliou uma terceira.

"Nao trataram a pauta da forma correta. Jogaram no ar, tiraram os dois e fim de papo. Achei um descaso de modo geral", concordou outra internauta.

Conheça os participantes de Casamento às Cegas 4:

Alexandre Thomaz - 34 anos - Empresário - São Paulo - SP | Empresário do ramo de eventos da zona norte de São Paulo, Alexandre tem um filho de 2 anos, fruto do seu último relacionamento, um casamento que acabou recentemente. Ele procura uma mulher independente e ambiciosa, assim como ele. Reprodução/Netflix Renata Giaffredo - 33 anos - Advogada - São Paulo - SP | Renata é mãe de pet e tem uma irmã gêmea idêntica com quem mora há 5 anos. Já viveu uma união estável no passado e garante que está pronta para uma nova chance neste momento da sua vida e não vê a hora de encontrar o sortudo que vai conquistá-la. Reprodução/Netflix Vanessa Kurashiki - 33 anos - Advogada - Santos - SP | Vanessa mora sozinha com Pandora, sua fiel cachorrinha. A advogada já foi pedida em casamento, mas o relacionamento terminou pouco tempo antes do que seria o dia mais feliz da sua vida. Como sonha em ser mãe, ela não desistiu de encontrar um amor saudável, que seja companheiro e com a espiritualidade em dia. Reprodução/Netflix Rodrigo Knoeller - 40 anos - Gerente de Marketing - Guarujá - SP | Rodrigo morou junto por 9 anos, mas o relacionamento chegou ao fim. Ele gosta muito de música e esportes, quer encontrar uma companheira que curta tudo isso e mais um pouco com ele. Acha que agora está vivendo sua melhor versão. Reprodução/Netflix Marília Pinheiro - 37 anos - Bancária - São Paulo - SP | Marília já morou junto com parceiros do passado duas vezes, o primeiro por 5 anos e o segundo por mais de um ano. Animadíssima, vai pra academia cedo mesmo depois de curtir uma noitada. Resolveu participar do experimento para tirar a “melhor de três”. Reprodução/Netflix Ariela Carasso - 34 anos - Diretora de Eventos - São Paulo - SP | Ariela é paulistana e mora com os pais e a filha de 9 anos. Workaholic, a diretora de eventos se diz pronta para superar as decepções do passado, desde que encontre um parceiro carinhoso, companheiro e que pretenda ter filhos. Reprodução/Netflix Marcia Ishimoto - 34 anos - Promotora de Eventos - São Paulo - SP | Marcia tem um filho de 5 anos, fruto de um relacionamento que não deu certo em que o casal decidiu ser apenas amigo. Com os pais casados há mais de 30 anos, ela se inspira neles e acredita que pode encontrar o amor da sua vida neste experimento. Reprodução/Netflix Ingrid Santa Rita - 33 anos - Arquiteta - Osasco - SP | Mãe de duas filhas, uma de 21 e outra de 14 anos, Ingrid mora com a mãe e o padrasto enquanto sua casa dos sonhos está quase finalizada. Não tem muita paciência para aplicativos, mas ainda está na busca pelo par perfeito. Quer uma relação real e respeitosa, diferente da que teve anteriormente. Reprodução/Netflix Muriel de Aquino Silva - 36 anos - Executiva de Vendas - Salvador - BA | Essa executiva de vendas sabe muito bem o que quer na vida. Divorciada, Muriel voltou a acreditar no amor e tem o sonho de ser mãe. Está com saudade de aquecer o coração e contar sua rotina para um companheiro. Busca um homem que a apoie e que não seja indeciso. Reprodução/Netflix André Romano - 30 anos - Analista de Conformidades - São Paulo - SP | Depois de uma série de acontecimentos difíceis em sua vida, André, que é pai de uma menina de 3 anos, quer encontrar uma pessoa para dividir sua rotina e os planos para um futuro melhor. Reprodução / Netflix Leandro Marçal - 32 anos - Personal Trainer - São Paulo - SP | Ex-zagueiro de futebol e atual personal trainer, Leandro foi casado por 3 anos e se separou recentemente. Atualmente, mora sozinho, mas já se sente preparado para construir uma nova história repleta de afeto e companheirismo. Reprodução / Netflix Leonardo Plácido - 34 anos - Advogado - Santos - SP | Depois de morar com a última namorada por 4 anos e ver o relacionamento chegar ao fim, Leonardo está solteiro há 8 anos. Como acredita muito na energia do universo, sente que chegou a hora de se abrir para uma nova relação e ser feliz. Reprodução / Netflix Patrick Ribeiro - 32 anos - Gestor de Tráfego - São Paulo - SP | Filho único, Patrick está solteiro há alguns meses. Seu relacionamento mais longo durou 7 anos, sendo 4 deles morando junto. Acha que está na hora de se apaixonar novamente e viver o futuro com alguém ao seu lado. Reprodução / Netflix Gabriel Kaled - 31 anos - Economista - Majé - RJ | Kaled, como gosta de ser chamado, já morou junto duas vezes em seus antigos relacionamentos. Pediu em casamento oferecendo a aliança da avó, mas não deu certo. Agora, essa aliança está à espera da dona definitiva com direito a festa de casamento, padrinhos, terno e tudo que tem direito. Reprodução | Netflix Evandro Pinto - 35 anos - Segurança Pessoal e Trader - São Paulo - SP | Evandro mora sozinho com o seu cachorro, mas próximo da mãe e dos 6 irmãos. Separado há 5 anos e com duas filhas desse relacionamento, ele quer alguém para estar ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Reprodução| Netflix