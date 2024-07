Reprodução Record TV Liziane em 'A Grande Conquista 2'

“A Grande Conquista 2” teve mais uma baixa no elenco nesta quinta-feira (11). Trata-se da modelo e influenciadora Liziane Gutierrez, que também já participou do reality rural da Record TV, “A Fazenda”. A ex-conquisteira estava na berlinda com Kaio e Fernando.



Liziane foi eliminada por ter recebido a menor quantidade de votos entre os três participantes que estavam na Zona de Risco. Ela alcançou somente 16,45% dos votos do público e se consagrou como a décima eliminada da competição dirigida por Rodrigo Carelli.



“Se eu posso afirmar algo é que vocês três erraram em algum ponto do jogo, e quem não erra, não é mesmo? A vida pode mudar em um simples vacilo. Eu sei que na vida real isso pode ser mais contornável, mas aqui é diferente, o seu erro será cobrado na próxima Zona de Risco”, iniciou Rachel no discurso de eliminação.



Após o discurso, Sheherazade anunciou a volta de Fernando e Kaio e cravou a eliminação de Liziane. A apresentadora e ex-peoa de “A Fazenda” ainda revelou aos espectadores que esta Zona de Risco foi recorde de votações da atual temporada de “A Grande Conquista 2”.

