Reprodução/Record A Grande Conquista: briga por rodo de Andreia e Liziane vira baixaria

O clima pesou na tarde desta segunda-feira (29) em A Grande Conquista 2. Andreia e Liziane se desentenderam e acabaram frente a frente no reality da Record.

Tudo começou quando Liziane foi até a Casa Azul para pegar o rodo na intenção de usá-lo na Casa Laranja. Andreia não gostou da atitude da colega de confinamento e alegou que cada casa tinha os próprios utensílios.

Liziane, então, afirmou que os materiais de limpeza são de uso comunitário. Com o enfrentamento, as duas começaram a discutir. "Você é dona do rodo?", questionou a ex-A Fazenda. "Não sou dona do rodo, mas também não vou abaixar a bola para você", rebateu Andreia.

andreia e liziane tretando por causa de um rodo. pic.twitter.com/z5MXmiYWAn — adrielle (@adrielletuitta) April 29, 2024





Na sequência, as participantes iniciaram um bate-boca recheado de xingamentos. "Você está com bafo", disse Liziane.

Andreia, então, questionou: "Eu também não lavei o c*, o c* também tem bafo, quer cheirar?", disparou.

Analisando a briga, outros participantes tentaram separar as colegas de confinamento. "Para com isso, Andreia", pediu uma. "Estou cagando e andando para você", seguiu Andreia. "Fala com a minha mão", finalizou Liziane.

andreia perguntando se a liziane quer cheirar o cu dela pic.twitter.com/63MiSv9sXn — adrielle (@adrielletuitta) April 29, 2024





