Reprodução Beatriz em 'A Fazenda'? Ex-BBB é tietada por diretor do reality rural

Parece que Beatriz do "BBB 24" não só agradou Boninho, como também impressionou Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda". Nesta sexta-feira (19), o comandante do reality rural da Record refletiu sobre Beatriz ser um bom perfil para o programa dele.

Nesta tarde, Carelli participou do talkshow de Lucas Selfie, onde citou participantes do "BBB" que se dariam bem em "A Fazenda".

"Bia é muito Fazenda. Não sei se você concorda comigo", declarou para Selfie. "[Isso] não quer dizer que eu vá chamar [a Beatriz para A Fazenda]. Provavelmente não vou chamar, mas eu acho que é uma pessoa que é muito a cara da Fazenda", argumentou.



O apresentador da atração deu sequência no tema e também citou a ex-BBB Leidy Elin, relembrando a cena em que ela jogou as roupas do campeão Davi na piscina.

"A Leidy também! Eu achei ela uma pessoa muito Fazenda, que ela foi com tudo", afirmou Lucas Selfie, fazendo Rodrigo Carelli concordar.

Carelli disse que a Beatriz tinha muito mais a cara de Fazenda do que BBB. Concordam?



