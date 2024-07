Reproduçao TV Globo Ana Maria Braga sai em defesa de Iza

A apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, é mais uma das famosas que apoiaram a cantora Iza, que terminou o relacionamento com Yuri Lima após descobrir que foi traída por ele. Titular do "Mais Você", Braga saiu em defesa da artista na manhã desta quinta-feira (11).







"A música que abriu o nosso programa e a mensagem eu dedico a Iza, essa linda cantora que está para dar à luz daqui a três meses e que ontem foi pega de surpresa por uma avalanche de fofocas, que não eram fofocas", iniciou a loira, que abriu a atração matinal com "Que Se Vá", um dos hits da musicista.





"Iza, você disse o suficiente, mostrou a sua força, que nessas horas a gente tira nem sabe de onde. Vem da sua fibra e certamente dessa bebezinha que está com você. Você é uma artista fantástica, vai ser uma mãe de muita luz", acrescentou Ana Maria Braga, em referência à Nala, primogênita que Iza espera fruto da antiga relação com o jogador.





A apresentadora do "Mais Você" ainda opinou sobre a conduta de Yuri Lima, que confirmou ter traído a cantora e disse estar "sem chão" por ter perdido a confiança da ex-companheira. Para Ana Maria, o fim do relacionamento foi um "livramento" para Iza.





"Quanto a outra parte envolvida, não vamos dar trela. Homem que é homem não se presta a esse tipo de papel. Algumas pessoas vão dizer que é um livramento. Você vai ter um caminhar lindo. E a vida segue", concluiu.

