Reprodução/Globo Patrícia Poeta diz que não viu a família no RS: 'Impossível chegar'

No Encontro desta quinta-feira (9), Patrícia Poeta contou que não encontrou com a família durante a cobertura ao vivo diretamente do Rio Grande do Sul .

Nascida em São Jerônimo, a apresentadora do Encontro explicou que não conseguiu chegar até a cidade para ver os pais.

"Ontem, inclusive, eu queria chegar até São Jerônimo. É impossível chegar até São Jerônimo. Queria ver a minha família lá. A estrada está interditada por causa da água lá. As imagens são impressionantes", disse ela no programa.

Ao final do Encontro, Patrícia revelou que está voltando para São Paulo após os quatro dias apresentando a atração da Globo na região.

"Quero dizer primeiro o seguinte, que voltar para terra natal, um cenário desolador desses aqui, é muito difícil. Eu confesso a você aí de casa. Mas a gente vai focar, vai tentar fazer o trabalho da melhor forma possível para ajudar os meus conterrâneos", comentou Patrícia na segunda-feira (6).

