Reprodução/Globo Manoel Soares





Manoel Soares acaba de ser demitido da Globo. Após inúmeros desentendimentos nos bastidores com Patrícia Poeta e também com os demais apresentadores do Papo de Segunda, no GNT, a emissora optou por desligar definitivamente o jornalista nesta sexta-feira (30), logo após ele aparecer ao vivo no Encontro.







"O apresentador Manoel Soares, dos programas Encontro com Patrícia Poeta da TV Globo, e do Papo de Segunda do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira", disse a emissora em nota.



A expectativa é que Manoel deixasse apenas o comando do matinal e permanecesse no elenco da emissora, aguardando novos projetos, mas a Globo optou por desligá-lo em definitivo. O comunicado, completamente seco e sem nenhuma mensagem de agradecimento ao profissional, expõe que o clima com ele nos bastidores estava péssimo.

Patrícia sai de férias hoje e retorna ao comando do matinal somente em 17 de julho. Durante sua ausência, o Encontro ficará sob o comando de Tati Machado e Valeria Almeida. Já o Papo de Segunda passará a ser liderado por João Vicente de Castro.

"Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do Encontro, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa Papo de Segunda do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro", diz o restante do comunicado.

Tretas, discussões e bastidores

A péssima relação entre Manoel Soares e Patrícia Poeta foi percebida até mesmo nos programas ao vivo, deixando claro que os problemas nos bastidores do Encontro eram frequentes. Durante inúmeras transmissões, os apresentadores se estranharam e foram alvo de discussões pelos telespectadores que buscavam entender tamanha antipatia.

Ao vivo, o apresentador parecia conduzir bem a harmonia entre todos, mesmo às vezes dando um deslize e protagonizando desavenças com Patrícia Poeta. A apresentadora foi duramente criticada pelos cortes e desencontros. Entretanto, alguns ex-integrantes e funcionários do Encontro até mesmo descreveram Manoel como deselegante, folgado e grosso com os colegas, especialmente com mulheres.

Ainda em maio deste ano, Manoel Soares se estranhou com os integrantes do Papo de Segunda. Ao que parece, o apresentador causou uma torta de climão durante o programa do GNT, e principalmente o apresentador João Vicente de Castro não levou muito bem a situação.

Antes, os dois já não estavam se bicando e a notícia se espalhou pelos corredores da emissora, mais uma vez reafirmando que Manoel Soares não conseguiu muitos aliados na Globo.