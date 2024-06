Reproduçao TV Globo Malu Mader

Após oito anos longe das novelas, Malu Mader retornará às telinhas em uma obra atual da Rede Globo, emissora em que protagonizou várias tramas. Trata-se do remake de “Renascer”, adaptado por Bruno Luperi a partir da obra original de Benedito Ruy Barbosa.



A informação foi dada pelo “F5”, da “Folha de S. Paulo”. Caberá a Malu Mader dar vida à Aurora. A nova personagem entrará na narrativa para mexer com o coração do protagonista, o fazendeiro José Inocêncio, interpretado por Marcos Palmeira.



A artista encerrou seu contrato de exclusividade com a Globo em 2018 e, desde então, estava longe do formato de folhetins. A última novela que ela participou foi “Haja Coração”, de Daniel Ortiz, autor que escreve a atual obra da faixa das sete: “Família É Tudo!”.



Fora da líder em audiência, Malu fez outros trabalhos, como o seriado do Disney + “Mila no Multiverso”. Com uma temporada já disponível, a série foi renovada para uma segunda leva de episódios, que não teve a data de estreia anunciada.

