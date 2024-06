Reprodução Netflix ‘Sob as Águas do Sena’

‘Sob as Águas do Sena’ | Netflix

Todo o suspense e ação que giram em torno dos filmes de tubarões é garantido na nova aposta da gigante do streaming. Na trama, uma policial e uma bióloga precisam provar a existência do animal em um rio em meio às olimpíadas.

Reprodução YouTube 'Bad Boys 4'



‘Bad Boys 4: Até O Fim’ | Cinemas

Protagonizado por Will Smith e Martin Lawrence, o longa-metragem se constrói com mais um desafio enfrentado pela dupla de policiais, que precisa desmantelar uma quadrilha organizada enquanto tenta provar a própria inocência.

Reprodução Max 'Prisão de Mentiras'



‘Prisão de Mentiras’ | Max

Para os amantes de folhetins turcos, o seriado é a indicação da vez. A narrativa central gira em torno de um homem acusado por um crime que não cometeu. Preso, Fırat Bulut (Onur Tuna) busca justiça ao passo que protege a família de uma conspiração de criminosos.

Reprodução Disney + ‘Star Wars: The Acolyte’



‘Star Wars: The Acolyte’ | Disney +

Uma das franquias mais famosas do universo geek acaba de ganhar uma nova produção. Desta vez, os Jedi entram em confronto com uma força antagonista que os quer destruir a qualquer custo.

Reprodução Globoplay ‘O Dono do Mundo’



‘O Dono do Mundo’ | Globoplay

Considerada como uma das obras-primas de Gilberto Braga (1945-2021), a novela, que foi exibida originalmente em 1991, foi relançada no serviço de streaming do Grupo Globo. A trama é protagonizada por Malu Mader e Antônio Fagundes.

Reprodução YouTube 'Imaculada'



‘Imaculada’ | Cinemas

Mais um filme de terror com freiras chegou às telonas. Em “Imaculada”, Sydney Sweeney dá vida à Cecília, que engravida de forma misteriosa e passa a descobrir segredos sombrios do convento em que mora.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp