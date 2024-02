Reprodução Instagram - 5.2.2024 Agatha Moreira machuca o pé ao decorrer de férias

Após ter vivenciado a emblemática Graça em “Terra e Paixão”, novela das nove de Walcyr Carrasco que foi substituída pelo remake de “Renascer”, Agatha Moreira aproveitou as férias para viajar à França. No entanto, acabou machucando o pé durante a expedição.



Por meio das redes sociais, na manhã desta segunda-feira (5), a intérprete comentou a situação que interrompeu os dias de lazer e descanso. “Courchevel foi incrível”, disse, “só não esperava voltar com esse suvenir inesperado”.



Sem detalhar o que motivou o machucado no pé, Moreira adiantou que tem um vídeo que mostra o acontecimento, aumentando a curiosidade dos fãs, que suspeitam de um tombo dela enquanto esquiava. “Estou com um vídeo pronto para mostrar para vocês o que aconteceu, como chegamos até aqui, pensando se posto”, refletiu.



Namorando com Rodrigo Simas, a atriz entra de férias ao passo que o companheiro retorna à Rede Globo. O ator vivencia José Venâncio no remake de “Renascer” e forma triângulo amoroso com Eliana (Sophie Charlotte) e Buba (Gabriela Medeiros).

