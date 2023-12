Reprodução/ Globo Preta Gil e Gominho se emocionaram no "Encontro com Patrícia Poeta"





A cantora Preta Gil participou do "Encontro com Patrícia Poeta", nesta terça-feira (12), para contar do fim do tratamento contra o câncer no intestino. A conversa, ao lado do amigo Gominho, foi marcada pela emoção, pois Preta relembrou quando o amigo largou o emprego em Salvador (BA) para cuidar dela.



"O que Gomes fez, ele fala que é natural, mas é muito difícil uma pessoa abdicar da vida para cuidar de outra (...) A quimio, a radio, a gente suporta. Mas a falta de amor a gente não suporta", disse Preta Gil.

A cantora relembrou a luta contra o câncer e a separação do ex Rodrigo Godoy, que traiu Preta Gil enquanto ela lidava com a doença. "Eu estava muito abandonada mesmo, estava sofrendo muito e não estava enxergando. Ele me deu banho, penteou meu cabelo. Ele, Malu Soraya", desabafou Preta Gil, que não segurou o choro.







"Depois de tudo que passei, de você desacreditar, de ver uma pessoa que você amava te maltratar tanto. Um amigo que me deu a mão e me cuidou. É um presente. Sem dúvida, nossa amizade só se fortaleceu", comemorou Preta Gil.

A cantora contou aos fãs, na noite de segunda-feira (11), que o tratamento contra o câncer chegou ao fim. "Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu", explicou.

Preta Gil: "Esse amor me curou, tenho total certeza disso, o amor é tão importante quanto o tratamento" ❤️ #Encontro pic.twitter.com/2vfmA5Qp5g — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 12, 2023