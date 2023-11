Reprodução: Victor Pollak/Globo Agatha (Eliane Giardini) será morta em 'Terra e Paixão'

Os próximos capítulos de “Terra e Paixão”, novela das nove escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, entregarão a morte de uma das personagens principais do folhetim: Agatha, personagem assumida por Eliane Giardini . O acontecimento marca a leva de sequências finais da narrativa.



A princípio, a vilã será encontrada perto da escada da mansão dos La Selva com três tiros disparados no peito dela. No entanto, esses não são os únicos ferimentos que ela sofrerá.



Isso porque, após a autópsia, será constado que, antes de ser vítima de três disparos, ela teria quebrado o pescoço ao ser empurrada da escada que liga o primeiro e o segundo andares da mansão de Antônio (Tony Ramos) .



Contudo, além disso, Marino (Leandro Lima) descobrirá que Agatha teria sido envenenada antes de todos os outros acontecimentos. Os suspeitos serão vários, já que a megera coleciona desafetos na narrativa e tem segredos com diversos personagens.



Lançada em maio, “Terra e Paixão” segue no ar até janeiro do ano que vem. A substituta será a adaptação de “Renascer”, escrita por Bruno Luperi, neto do autor da obra original: Benedito Ruy Barbosa.

