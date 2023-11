‘Fim’ | Globoplay

Os últimos episódios da aclamada série baseada no livro de Fernanda Torres já estão disponíveis no streaming do Grupo Globo. Marjorie Estiano e Fábio Assunção protagonizam o seriado como Ruth e Ciro. Na trama, a vida e morte de um quinteto de amigos é contada. Cenas são ambientadas no Rio de Janeiro.