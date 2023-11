Globo Agatha (Eliane Giardini) em 'Terra e Paixão'

Escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, “Terra e Paixão” entregará mais revelações sobre o passado da vilã Agatha (Eliane Giardini). Nos próximos capítulos, ela ainda ameaçará a nora e também enteada Petra (Debora Ozório).







A atual esposa de Antônio La Selva (Tony Ramos) contará a Hélio (Rafael Vitti) que matou o pai dele, o doutor Evandro, personagem vivenciado por Rafael Cardoso.







"Evandro Hélio, você não se atreva a me provocar ou eu vou fazer com a sua amada Petra a mesma coisa que eu fiz com o seu papai e que eu estou fazendo com o Antônio agora. Ou você pede a Petra em casamento ou eu vou ser obrigada a matá-la.", dirá ela.







“Terra e Paixão” será exibida no horário das nove até janeiro de 2024, quando será substituída pelo remake de “Renascer”. A nova trama do horário nobre será adaptada por Bruno Luperi, neto do autor original, Benedito Ruy Barbosa.

