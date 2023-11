Reprodução Instagram - 27.11.2023 Ana Furtado mostra foto inédita da época em que lutava contra câncer de mama

Ana Furtado , apresentadora e atriz, usou as redes sociais nesta segunda-feira (27) para compartilhar um vídeo no qual relembra alguns momentos vivenciados por ela nos últimos anos, como a luta contra o câncer de mama .



Ela surpreendeu os seguidores do Instagram ao expor uma foto inédita de 2018. No registro, ela aparece em uma consulta de crioterapia, com o intuito de diminuir a queda de cabelo pelo tratamento quimioterápico.



“Recorri na época à crioterapia. Essa técnica resfria o couro cabeludo e reduz o fluxo de sangue nele, impedindo que alguns agentes da quimioterapia cheguem até essa área do cabelo”, explicou.



Furtado, que completou 50 anos recentemente , ainda relatou que o estado das madeixas era uma das preocupações dela . Segundo a apresentadora, “apenas 30%” dos fios “caíram”. “Depois, durante o bloqueio hormonal, perdi mais 10%”, enfatiza.



“Durante o meu tratamento, um dos pontos mais sensíveis para mim foi meu cabelo. Ele, que sempre foi forte, saudável e referência, sempre ajudou a manter minha autoestima elevada”, afirmou.

