Convidada do “Encontro com Patrícia Poeta” desta quinta-feira (9), Débora Falabella comentou os bastidores das gravações de “Terra e Paixão” , novela das nove escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, e revelou que já teve torcicolos ao contracenar Leandro Lima.



Na trama, Débora assume Lucinda, enquanto Leandro defende Marino. Os personagens não eram um casal no início da obra, mas, na atual fase do folhetim, eles são pares românticos um do outro. No entanto, as cenas de beijos são complicadas para Falabella.



A atriz explica que a diferença de altura entre ela e o colega de trabalho demanda processos de filmagens distintos e que, inclusive, ela já teve “torcicolos” por ter que deixar o pescoço estendido na gravação das cenas. Segundo ela, a equipe usa um apoio para que ela fique mais “alta” e consiga gravar as sequências.



“O Leandro é realmente muito alto. Botam um salto às vezes. Aí subo em um negocinho para ficar mais alta. Volta e meia, acho que o Leandro até já falou isso, dá um torcicolo”, conta.

Veja o relato:





