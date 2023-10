Reprodução TV Globo -15.10.2023 Maria Beltrão e Patrícia Poeta

Patrícia Poeta , apresentadora do “Encontro com Patrícia Poeta”, e Maria Beltrão, que apresenta o “É de Casa”, se enfrentaram no último domingo (15), no Lip Sync — quadro do “Domingão com Huck”.



A primeira fase da competição, que é caracterizada por pessoas famosas dublando cantores de sucesso, contou com homenagens à Ivete Sangalo e ao grupo As Marcianas. Poeta se encarregou da dublagem de Sangalo, enquanto Beltrão dublou As Marcianas.



Já na segunda fase da disputa Patrícia migrou da música nacional para a arte internacional. Ela escolheu Jennifer Lopez para dublar no segundo duelo contra Maria Beltrão.



A apresentadora do “É de Casa”, atração que vai ao ar nas manhãs de sábado, na Rede Globo, também escolheu uma artista internacional: Cher. A canção dublada por Beltrão foi “Do You Believe In Ater Love”.



O resultado do duelo, que é contabilizado a partir dos votos da plateia do “Domingão com Huck”, coroou Maria Beltrão como a última campeã da temporada, tendo em vista que a edição do “Lip Sync” se encerrou no último domingo (15).

Confira alguns trechos das apresentações:

Estamos “ON THE FLOOR” com a Patrícia Poeta dublando @JLo na Batalha do Lip Sync! 🔥 Zerou TUDO! #Domingão pic.twitter.com/Beuk2EaeAV — Domingão com Huck (@domingao) October 15, 2023





“Do you believe in life after love?” Maria Beltrão encarna a eterna @cher na Batalha do Lip Sync do #Domingão . Que flashback! 💙 pic.twitter.com/e9YDnkcDOO — Domingão com Huck (@domingao) October 15, 2023





Essa mexe lá no fundinho do meu coração! Cadê os apaixonados de plantão? 💖 #BatalhaDoLipSync #Domingão pic.twitter.com/AiMGlOqy3y — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 15, 2023





KELMIRO LOVERS, essa vai pra vocês! 🤠💖 Mato Grosso do Céeeeeu, surtei aqui #BatalhaDoLipSync #Domingão pic.twitter.com/6DOJ4mNIaz — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 15, 2023