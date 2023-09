Yuri Neves Jennifer Lopez está furiosa com Ben Affleck

Jennifer Lopez está muito brava com o flagrante de Ben Affleck rindo e abraçando a ex-mulher, Jennifer Garner. As imagens foram divulgadas há alguns dias atrás pelo Page Six. Em certo momento, o ator deita a cabeça no ombro da ex.

Nas fotos, o casal aparece acompanhado por uma de suas filhas, Seraphina, de 14 anos. Durante o casamento, eles ainda tiveram mais dois filhos, Violet, de 17 anos, e Samuel, de 11. Segundo a revista britânica “Closer”, Jennifer Lopez está possessa com o marido.

“A J-Lo está absolutamente furiosa e sente que foi pega de surpresa por essas fotos”, disse a fonte ao veículo.

“O Ben tem insistido que eles foram completamente inocentes - e a J-Lo acredita nele - mas ele também não se arrependeu. Ele continua dizendo que Jennifer é como sua irmã neste momento e se J-Lo vai ficar com ciúmes e ter acessos de raiva por causa de um abraço inofensivo, então o problema é dela. É uma verdadeira guerra, causando um desgaste que ameaça explodir”, afirmou.

Ben e Jennifer tiveram um romance nos anos 2000, se separaram e reataram em 2021. Em 2022, eles se casaram em Las Vegas.

Na web, os internautas também comentaram sobre as fotos. “Esse cara faz ideia de como a esposa dele ficou com cara de estúpida depois dessas fotos?”, criticou uma. “Ela [Lopez] tinha era que jogar ele fora e pedir logo um divórcio”, falou outra. “Sério que ele está curtindo a ex e deixando a J-Lo constrangida?”, questionou mais uma.