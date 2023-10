Reprodução/Instagram Wesley Safadão se emociona ao retornar aos palcos após pausa

No último domingo (15), Wesley Safadão usou o Stories do Instagram para atualizar os fãs sobre o estado de saúde após ter que cancelar shows por intensas crises de ansiedade.

“Eu só publico aqui para vocês que está tudo bem, está tudo certo. Por trás das câmeras existem alguns momentos de baixa, algumas crises, algumas agonias. Mas podem ter certeza de que eu estou buscando dar o meu melhor, principalmente quando estou em cima do palco”, iniciou.

Ele então desabafou, dizendo que já tinha feito entregas melhores no palco. “Se me perguntassem: ‘E aí, Safadão, como foi para você?’ No fundo, no fundo, eu sei que já fiz shows melhores, entregas melhores. Mas venho buscando, nas minhas condições, dar o meu melhor. Não sou muito bom com esse negócio de chorar”, explicou.

“Já, já está 1000% e o bicho continua pegando novamente”, finalizou.