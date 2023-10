Reprodução/TV Globo Sandy e Lucas Lima detalharam separação no 'Altas Horas': 'Ressignificando esse amor'

Após ter anunciado o fim do casamento com Lucas Lima , a cantora Sandy usou as redes sociais para felicitar o ex-marido, que completa 41 anos de idade nesta quarta-feira (11). Atualmente, o ex- casal também realiza uma turnê pela Europa .





"Esse guri aí faz 41 anos hoje. E ele merece todo o amor do mundo. Lucas Lima, que seu novo ciclo venha realizado de sonhos realizados. Que toda a alegria que você espalha retorne para você em dobro", iniciou ela no texto de homenagem que fez ao ex-companheiro.

Sandy continou manifestando bons desejos ao também cantor Lucas Lima : "Que seus passos sejam firmes e você seja feliz em cada um deles. E que tenha muito café". A filha do cantor Xororó ainda celebrou ter a companhia do ex-marido na vida dela e enfatizou que ainda o ama.





"Que sorte a minha te ter nessa vida... Te amo sempre", finalizou ela, em uma publicação que conta com a foto de Lucas Lima segurando uma xícara de café. Após 24 anos juntos, Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento no dia 25 de setembro. O ex-casal tem um filho fruto da relação: Theo, de 9 anos de idade.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: