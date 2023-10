Crias falam de Kally

Tonzão continuou a dizer que Kally passa dos limites. O peão já tinha dito que a cantora bebê demais e exagera na intimidade com os homens nas festas. "Está chegando uma momento que está passando limite com geral". Lily ainda falou que ela ultrapassa limites nas coisas que fala: "Quando eu falei que ela brinca com coisas pesadas, não foi só da mãe dela não, é das coisas do namorado... O cara sabe a mulher que tem, que ela é espalhafatosa. gosta de dançar". WL concordou e disse que Kally errou em expor questões do relacionamento.