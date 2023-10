Perrengue de Patrícia Poeta e lama: o 1º dia do Tomorrowland Brasil

Patrícia Poeta quase não vê filho tocar

A apresentadora quase perdeu a apresentação do filho Felipe Poeta, que é DJ e tocou no primeiro dia do festival. Patrícia foi até Itú, mas ficou presa no congestionamento e demorou cinco horas para chegar ao evento. “Gente, não acredito que eu estou três horas e meia dentro de uma van. Não consegui ainda chegar ao evento. Estava louca, ansiosa para ver meu filho tocar no Tomorrowland, mas a estrada parou", disse, decepcionada. Felizmente, a apresentadora conseguiu enfrentar o trânsito e ver a parte final do show do filho.