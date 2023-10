Reprodução: TV Globo Rafael Vitti e Debora Ozório como Hélio e Petra em 'Terra e Paixão'

Escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, “Terra e Paixão” entregará outro conflito envolvendo a caçula dos La Selva, Petra (Debora Ozório), e o misterioso Hélio, defendido pelo ator Rafael Vitti, nesta terça-feira (10).



Tudo começará quando a mocinha pegar o amado na cama com outra mulher. Trata-se de Graciara, personagem assumida por Natalia Dal Molin e que foi contratada pela mãe de Petra, a vilã Irene (Gloria Pires).



Isso porque a matriarca não aprova o namoro da filha mais nova com Hélio e por isso armou a situação, com o intuito de fazer com que os dois se separem.



Após ser traída por Luigi (Rainer Cadete) e Anely (Tata Werneck), a personagem de Debora Ozório ficará tão arrasada com a suposta traição que destruirá o carro do galã defendido por Rafael Vitti. As cenas irão ao ar hoje (10).

