Reprodução Instagram - 29.09.2023 Walcyr Carrasco recebe flores de Gloria Pires

Autor de sucessos novelísticos na teledramaturgia nacional, Walcyr Carrasco , de 71 anos, veio a público agradecer Gloria Pires , de 60 anos, pelas flores que recebeu dela nesta sexta-feira (29). O escritor estava internado em virtude de um procedimento cirúrgico nos olhos e por ter quebrado o fêmur .



“Gloria Pires sempre foi, além de uma grande atriz, uma dama, como não se faz mais hoje em dia! Ela é chique, envolvente e tem esse gesto de carinho: soube que estou doente e me enviou essas flores aqui. Que graça! Gloria, o bom de tudo é que eu já estou trabalhando e estou feliz com a lembrança. Beijo para você”, agradeceu.



Em “Terra e Paixão” , atual novela do horário nobre da Globo, escrita por Walcyr Carrasco em parceria com Thelma Guedes , Gloria Pires vive um dos papéis principais, o da vilã Irene La Selva, que marca a última personagem da atriz em contrato de exclusividade com a emissora .



Isso porque, após o término do folhetim - previsto para janeiro de 2024 -, a atriz deixará a Rede Globo e passará a trabalhar na modalidade mais recorrente atualmente, na qual os artistas assinam contrato por obra e podem trabalhar em outros formatos, como em obras de outros streamings , por exemplo.

Assista ao vídeo de agradecimento de Walcyr Carrasco:





Assista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente, apresentado por Kadu Brandão: