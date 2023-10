Reprodução Youtube Imagem Filmes - 10.10.2023 'Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo' é a primeira obra cinematográfica da fase adolescente das tramas de Mauricio de Souza

O primeiro trailer de “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo” foi divulgado nesta terça-feira (10). O novo longa-metragem apresenta diferentes tramas e conta com um elenco novo para interpretar os icônicos personagens das HQs (Histórias em Quadrinhos) de Mauricio de Souza.





Sophia Valverde assume a protagonista Mônica. Além dela, o elenco conta também com os atores: Xande Valois (Cebola), Bianca Paiva (Magali), Théo Salomão (Cascão), Milena (Carol Roberto) e Giovanna Chaves (Carminha Frufru).





O filme gira em torno dos personagens, agora jovens, nos pátios do Ensino Médio, enfrentando os diferentes desafios relacionados ao amadurecimento. O arco central será a união do quarteto formado por Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha para impedir que o museu do Limoeiro seja leiloado .





Com estreia prevista para 18 de janeiro de 2024, o longa-metragem tem a direção assumida por Mauricio Eça. O diretor é conhecido pelas obras: “A Menina que Matou os Pais”, “O Menino que Matou Meus Pais”, e “A Menina que Matou os Pais: A Confissão”, novo filme que estreia em 27 de outubro no Prime Video .

Assista ao trailer de "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo":