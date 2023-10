Reprodução Instagram - 10.10.2023 Gwyneth Paltrow e Fernanda Montenegro

Conhecida mundialmente pelos papéis cinematográficos na indústria hollywoodiana, Gwyneth Paltrow, de 51 anos, foi alvo de críticas após conceder uma entrevista à revista Vogue e revelar o que fez com a estatueta do Oscar que ganhou em 1999, quando disputou a categoria “Melhor Atriz” contra Fernanda Montenegro, de 93 anos.



Ao longo da entrevista, Gwyneth expôs que a estatueta ganhada por ela pela atuação no longa-metragem “Shakespeare Apaixonado” é usada atualmente como peso de porta do jardim da residência dela. Alguns espectadores apontaram que ela estaria “brincando”, enquanto outros desaprovaram a atitude da atriz.



Eternizada na teledramaturgia e na cinematografia nacional, Fernanda Montenegro esteve muito perto de alcançar o Oscar em 1999. À época, ela concorria pela categoria de “Melhor Atriz” pela ovacionada atuação, apreciada pelo público e pela crítica especializada, no filme “Central do Brasil”, no qual deu vida à personagem Dora.



Com a publicação da entrevista à Vogue, muitos fãs do filme "Central do Brasil" e da atriz brasileira se manifestaram nas redes sociais como repúdio à postura de Gwyneth Paltrow em usar a estatueta como peso de porta do jardim. Um internauta resgatou uma entrevista do “Good Morning America”, em que a renomada intérprete Glenn Close afirma discordar da premiação ter sido dada à Paltrow e não à Montenegro.

Confira o trecho da entrevista de Glenn Close:

Em entrevista, Gleen Close da a entender que quem, realmente, merecia o Oscar de Melhor Atriz no ano de 1999 era Fernanda Montenegro, por seu papel em Central do Brasil ao invés de Gwyneth Paltrow, de Shakespeare Apaixonado. pic.twitter.com/o7bzZtFe3p — 𝙾𝙶𝙴𝙾́𝙶𝚁𝙰𝙵𝙾 🌎 (@OGeografo_) November 27, 2020





Veja alguns tweets de internautas brasileiros:

enquanto isso, fernanda montenegro continua sendo lembrada até hoje por sua atuação impecável e só perdeu aquele oscar por pura xenofobia, mas o importante é fazer história pic.twitter.com/rMzGyuz1ja https://t.co/3r2UgNADm9 — ̶l̶i̶m̶a̶ (@favdickinson) October 9, 2023





a querida que ganhou o Oscar concorrendo COM FERNANDA MONTENEGRO disse que usa ele na porta de sua casa como peso para segurar a porta. FERNANDONA merecia muito mais que isso! Nossa dama da dramaturgia é muito superior a essa aí pic.twitter.com/YikNFqHbMS — fabi (@fabiimach) October 10, 2023





até hoje eu não consigo aceitar o fato da Fernanda Montenegro ter perdido o oscar pra essa mulher https://t.co/CYs3xxjTr4 pic.twitter.com/mtw0qOS51y — gabriel (@sfilmsi) October 10, 2023