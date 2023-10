Reprodução Instagram - 10.10.2023 Gabriela Duarte e os filhos em Israel

Nesta terça-feira (10), Gabriela Duarte , de 49 anos, relembrou os momentos iniciais do conflito entre Israel e Palestina . Por meio do Instagram, a brasileira ainda revela ter se refugiado em um bunker antes de sair de Israel.



“Registros do primeiro dia em Telavive, Israel. Isso mesmo. 1 dia antes dos conflitos começarem, andamos pelas ruas, fomos até a praia ver o pôr do sol, tudo perfeito. Ninguém jamais poderia imaginar o que viria a seguir”, relembra.



Filha de Regina Duarte, a atriz pontua que “no dia seguinte, às 06h30, soou o alarme”. De acordo com Gabriela, ela e os dois filhos, Manuela, de 17 anos, e Frederico, de 11, precisaram buscar abrigo em um bunker.



“Descemos para o lobby do hotel e começamos a entender tudo. A partir daí foi o dia inteiro de alarmes e descidas para o bunker. No dia seguinte, com muita sorte, fé e persistência, conseguimos sair de Israel, vindo para Praga”, acrescenta.



Gabriela Duarte ainda está em Praga junto aos filhos. Ela declara que está “tentando digerir tudo isso” e enfatiza que “estar tão próximo a um conflito como esse é complicadíssimo”

