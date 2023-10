Reprodução TV Globo - 2.10.2023 Giovana Cordeiro como 'Barbie' para a disputa do Lip Sync, do 'Domingão com Huck'

No último domingo (1), Giovana Cordeiro , que está no ar como a protagonista Luna em “Fuzuê” , ganhou a disputa do Lip Sync, quadro do “Domingão com Huck”, contra a também atriz Monique Alfradique, que vivência Érica em “Elas por Elas” ’.



Na primeira fase, Alfradique fez uma homenagem à funkeira Valesca Popozuda , com o famoso hit “Beijinho no Ombro”. Já Cordeiro migrou para o samba e interpretou “É hoje”, com a escola de samba Porto da Pedra.



A segunda etapa da disputa foi diferente. Saindo do funk nacional para o pop internacional, Monique cantou músicas de Dua Lipa. Giovana, por sua vez, escolheu a personagem Barbie, com a canção “Barbie Girl”, em um remix com a versão brasileira de Kelly Key para o duelo final.



Após a apresentação, a atriz que defende Luna em “Fuzuê”, folhetim da faixa das sete, venceu a batalha contra Monique Alfradique, que interpreta Érica na nova novela das seis, “Elas por Elas”.

+ Veja os vídeos das apresentações:

Hi, Barbie! 👋 Giovana Cordeiro virou a boneca e quebrou TUDO na Batalha de Lip Sync. #Domingão pic.twitter.com/HahfeEKjCB — Domingão com Huck (@domingao) October 1, 2023





Tamborzin, tamborzin! 🥁 Monique Alfradique entregou TUDO como @DUALIPA no 2º round da Batalha do Lip Sync do #Domingão . pic.twitter.com/TcG7va5IAm — Domingão com Huck (@domingao) October 1, 2023





O sarrafo ficou lá em cima com Giovana Cordeiro trazendo a Porto da Pedra para o palco do #Domingão . 👏 pic.twitter.com/gpq4iNBdVq — Domingão com Huck (@domingao) October 1, 2023





BEIJINHO NO OMBRO! 💋 A Monique Alfradique já começou a Batalha do Lip Sync zerando tudo com @ValescaOficial ! 🔥 #Domingão pic.twitter.com/cney7nYjc2 — Domingão com Huck (@domingao) October 1, 2023