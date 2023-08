Ex-cunhada de Cauã Reymond, de quem já foi par romântico

Depois, ela só voltou para a TV em 2017, na minissérie "Dois Irmãos", da Rede Globo. Ela interpretou a empregada doméstica Celeste, que teve cenas quentes com Cauã Reymond (Omar). Curiosamente, na época, ela namorava Pável Reymond, irmão do ator que está no ar em "Terra e Paixão".