Kelly Key é confundida com a filha em shopping

Não é de hoje que a semelhança entre Kelly Key e a filha, Suzanna, assusta o público. Na última sexta-feira (29), a cantora contou que um fã confundiu as duas durante um passeio no shopping.

Nos Stories do Instagram, a artista contou que o admirador se recusou a acreditar que ela era a verdadeira Kelly Key.





"Gente, acabou de acontecer uma coisa muito engraçada comigo, nunca tinha acontecido antes. Eu tô no shopping, fui comprar um lenço pra limpar o Tuca, que ele tomou um sorvete e se sujou um pouquinho. Aí a menina do caixa falou assim para mim: você é a filha da Kelly Key, não é? Eu falei: não sou filha, eu sou eu mesma!", disse ela rindo.

A cantora se surpreendeu com a insistência da atendente. "Não satisfeita, ela vai e chama a menina do lado: é a filha da Kelly Key, não é? Não, eu sou a Kelly Key! [Risos] Eu não posso ser filha de mim mesma, eu sou a própria, por favor! Me achei a juventude em pessoa".

A vendedora seguiu sem acreditar e propôs um teste onde Kelly Key deveria postar um story no Instagram provando que era ela. "Eu falei: tá bem, vou fazer! Aí vim aqui gravar para vocês", explicou.

