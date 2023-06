Reprodução/Instagram - 09.06.2023 Valesca Popozuda e Brenno Leone foram vistos aos beijos





Valesca Popozuda foi vista aos beijos com Brenno Leone durante o São João da Thay, nesta quarta-feira (7), no Maranhão. O registro do beijo viralizou nas redes sociais e mostra a cantora no momento de intimidade com o ator, que é 14 anos mais novo.

Segundo a página do Instagram que divulgou o vídeo, "Futricas e Fofocas", Valesca e Brenno passaram o evento juntos. "Curtiram bastante, mesmo embaixo da chuva", afirmou o perfil.





Leone já viveu um relacionamento com a atriz Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra. O ator já trabalhou em novelas da Globo como "Malhação" e "Boogie Oogie", além de ter atuado na minissérie "Lia", da Record.

