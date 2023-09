Esther Góes

Esther Góes deu vida para a veterinária Adriana, que será interpretada por Thalita Carauta no remake. Esther Góes, de 77 anos, se consolidou no teatro, com muitas peças escritas por ela. Atualmente, a atriz está em cartaz com o espetáculo "Ubu Rei". Góes já interpretou a pintora Tarsila do Amaral quatro vezes.