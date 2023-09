Reprodução/Globo Após censura em 'Vai na Fé', Globo exibe beijo gay em 'Terra e Paixão'

Depois de Vai na Fé , agora foi a vez de outro folhetim da Globo exibir um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo: Terra e Paixão . No capítulo exibido nesta sexta-feira (1º), os telespectadores acompanharam um momento fofo e apaixonado entre Kelvin e Ramiro , vividos pelos atores Diego Martins e Amaury Lorenzo, respectivamente.

Na cena, Ramiro prestava um serviço para Antônio (Tony Ramos), quando recebeu a "visita" de Kelvin, que se dispôs a passar a noite com o capanga dos La Selva para ajudá-lo a estudar. Agatha (Eliane Giardini) aparece e oferece uma marmita para a dupla.

Com fome, os pombinhos dividem o prato, até que acabam puxando o mesmo fio de macarrão. Na sequência, dão um selinho no maior estilo "A Dama e o Vagabundo". Veja no vídeo abaixo:

Nas redes sociais, a cena encantou os fãs do casal. Confira os comentários dos internautas:

Já amei o episódio de ontem a Aline ontem acabando com a raça da Graça, aí hoje veio o tão esperado beijo do Ramiro e Kevinho foi tudo ❤️ #TerraePaixao #Ramiro #Kevinho pic.twitter.com/y4eHUSJDkG — ALIEN SUPERSTAR 💫 (@rikardoreal) September 2, 2023





#TerraEPaixão o beijo foi tão natural

Não esperava — Miguelnascimento (@EuMiguellll) September 2, 2023









O primeiro beijo de kelmiro tipo a dama e o vagabundo maravilhoso 😍😍 #TerraEPaixão pic.twitter.com/2LGBaHLUvf — 𝕊𝕠𝕝 ••𝕏 • 🌸 (@bbbrinks_) September 2, 2023

O episódio acontece depois de a emissora supostamente ter cortado cenas de afeto entre as personagens Clara e Helena , interpretadas por Regiane Alves e Priscila Sztejnman, respectivamente, em Vai na Fé, novela das sete encerrada no último dia 11 de agosto.

Depois de muita comoção por parte do público, as personagens deram o tão esperado beijo em um capítulo exibido em 21 de junho. A cena foi comemorada, inclusive, pelas atrizes que davam vida ao casal.

"Foi tudo pra vocês, meus amores! Vocês que dão tanta força e amor para a história das duas. Muito feliz que tenham gostado", disse Regiane Alves à época. Priscila Sztejnman, que interpretava Helena, também vibrou com o beijo: "O beijo Clarena veio aí!".

As duas voltaram a se beijar no último capítulo da novela . Além delas, outro casal LGBTQIA+ da novela também registrou um momento fofo: Yuri (Jean Paulo Campos) e Vini (Guthierry Sotero). Relembre aqui.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!