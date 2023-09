O ator de 49 anos, Felipe Folgosi, foi um grande galã das novelas da Globo revelou em entrevista ao Link Podcast , que está há mais de dois anos consecutivos sem fazer sexo. Ele desvendou o porquê de ficar todo esse tempo sem se relacionar com outras pessoas.

"Estou casto. Sei que pode parecer estranho em 2023 um ator falar isso, mas já tive o histórico de me exaurir, de pegar três meninas na mesma noite, deixar uma, pegar outra e depois buscar outra", revelou.



Como pode-se observar, o ator garantiu que era um tremendo garanhão e que hoje está se purificando "Tem uns dois anos (que não transo), mas a última vez que fiquei com alguém, de dar beijo numa menina, tem menos tempo", revelou o ator que jurou que também não se masturba."Já me masturbei muito, mas procuro não me masturbar. Tem uma coisa espiritual, uma descarga de energia que você está jogando fora. Se você pensar que teu sêmen é vida em potencial, olha o que está jogando fora", questionou.

O galã também contou que já foi muito promíscuo, pois durante muito tempo de sua vida ele pensava apenas em pegar geral, porém, se fosse nos dias de hoje, ele não repetiria as mesmas ações, pois, foge completamente de sua linha de raciocínio.