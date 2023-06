Reprodução/Globo - 01.06.2023 Priscila Sztejnman e Regiane Alves interpretam Helena e Clara em 'Vai na Fé'





Os fãs de Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), casal de "Vai na Fé", voltaram a se decepcionar no capítulo desta quarta-feira (31). Após a Globo citar que um beijo no episódio iria gerar um novo conflito com Theo (Emílio Dantas), a emissora voltou a censurar o momento entre as personagens na novela.

Nos resumos dos capítulos, o canal afirmava que Lumiar (Carolina Dieckmann) iria ver um beijo das duas e contaria ao marido de Clara. No entanto, a produção exibiu apenas a reação de Dieckmann e um abraço de Regiane e Priscila, sendo que a conversa com Theo cita que o beijo aconteceu.





O corte não é o primeiro no projeto e espectadores voltaram a criticar "Vai na Fé" nas redes sociais. "Clara tem que revelar para nós também que beijou a Helena, porque não estamos sabendo. Sério, que ódio", afirmou uma pessoa no Twitter, ao compartilhar a cena em que Clara conta do beijo para Theo.

Clara tem que revelar pra nós também que beijou a Helena, pq não estamos sabendo… SÉRIO QUE ÓDIO pic.twitter.com/9oOxVWmdPs — gabis (@ForClarena) May 31, 2023





"Eles sempre fazem isso. Clara e Helena não pode mostrar o beijo, mas em seguida mostram Theo e Lumiar se agarrando. Nem tentam esconder a homofobia", lamentou outra, notando como uma cena de intimidade de Carolina e Emílio foi ao ar.



Eles SEMPRE fazem isso. Clara e Helena não pode mostrar o beijo, mas em seguida mostram theo e lumiar se agarrando. Nem tentam esconder a homofobia #VaiNaFe pic.twitter.com/x2d1moM24N — regina៹ 'multi' •clarena• 🦗 (@olokomr) May 31, 2023





Internautas ainda reprovaram que a Globo censurou o beijo, mas logo em seguida exibiu um momento de abuso de Theo contra a esposa. "Globo, já que você gosta tanto assim de sair cortando e censurando as cenas delas, por que não aproveita e corta a cena do Theo abusando da Clara? Pelo menos uma vez tem que fazer algo de útil", sugeriu um usuário.

"Engraçado, vocês cortam o beijo delas, mas vão exibir a cena do Theo abusando da Clara? Um beijo entre duas mulheres é 'contra indicado pro horário', mas casais héteros podem se pegar loucamente? Decepção, Globo", escreveu outro. "A Globo censura os beijos da Helena com a Clara, mas acha 'ok' passar cenas do Theo abusando da Clara. Isso porque ele sentiu tesão depois de descobrir do romance das duas. Que bomba de novela", pontuou mais um.

a globo censura os beijos da helena com a clara, mas acha ok passar cenas do theo abusando da clara 👍🏻 isso pq ele sentiu tesão dps de descobrir do romance das duas. juro q bomba de novela https://t.co/CHJsmWmebM — ray é zoeira 🏌🏻‍♀️ (@leblancz_) June 1, 2023





Engraçado, vcs cortam o beijo delas, mas vão exibir a cena do Theo abusando da Clara?

Um beijo entre duas mulheres é "contra indicado pro horário" mas casais heteros podem se pegar loucamente?!

Decepção, Globo! — Dani Carnavale 👑🦋🪪 (@carnavale_dani) June 1, 2023





globo já que você gosta tanto assim de sair cortando e censurando as cenas delas, por que não aproveita e corta a cena do theo abusando da clara? pelo menos uma vez tem que fazer algo de útil — maitê (@jmoadele) May 31, 2023





