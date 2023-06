Reprodução / TV Globo Beijo entre Clara e Helena em Vai na Fé emociona fãs

Na noite desta quarta-feira (21), o tão aguardado beijo entre Clara, interpretada por Regiane Alves, e Helena, vivida por Priscila Sztejnman, foi ao ar no episódio de Vai na Fé. Após intensa demanda dos fãs nas redes sociais pelo casal "Clarena", a TV Globo finalmente transmitiu a cena tão esperada pelos noveleiros.

Priscila recorreu às redes sociais para celebrar esse momento marcante e muito desejado. “O amor dessas duas mulheres transbordando cumplicidade, carinho, sintonia e afeto. Sentimentos que conduzem o namoro delas.”, disse a atriz. Ela agradeceu o apoio e torcida dos fãs pelo casal, ressaltando que estão juntos nessa jornada.





A cena também tocou o público, que se manifestou nas redes sociais. Comentários como "Finalmente veio aí!", "Elas têm uma química incrível", "Estou emocionado", "Que momento lindo" foram alguns dos sentimentos compartilhados pelos fãs nas redes sociais.

Clarena tá vivíssimo, meus amores! Me tremi toda com essa cena ❤️ #VaiNaFé pic.twitter.com/ySuT3UsMkA — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 21, 2023









