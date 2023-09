Reprodução Faustão descarta retorno à TV: 'Melhor deixar saudade'

Faustão está se recuperando após uma cirurgia de transplante de coração realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último domingo (27). Mesmo assim, o apresentador já comentou sobre os planos de voltar ao trabalho, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL.

Após a saída da Band, em maio deste ano, Faustão descarta o retorno à televisão. "Já fiz a minha parte. Não volto mesmo para a televisão. Melhor sair deixando saudade, do que encher o saco do público até não poder mais", declarou ele.

Em vez disso, Fausto Silva tem outros planos para o futuro. Aos 73 anos, ele agora planeja seguir carreira na internet. "Quero fazer algo para o YouTube. Não sei o que ainda, mas é uma possibilidade que eu não descarto. Vamos ver", disse à coluna.



Faustão estreou na TV em 1984 no programa de auditório 'Perdidos na Noite', da Gazeta. Em 89, mudou-se para a Globo, onde ficou até 2021 no comando do 'Domingão do Faustão'. Na sequência, assinou um contrato de cinco anos com a Rede Bandeirantes para apresentar o 'Faustão na Band', de segunda a sexta. O acordo, no entanto, foi encerrado antes do prazo.

No último dia 18 de agosto, o apresentador fez a sua última aparição na TV, em um programa especial gravado antes da internação. Na ocasião, ele voltou à emissora para encerrar o 'Faustão na Band' ao lado da família.



Ao colunista Flávio Ricco, do R7, Fausto Silva já havia comentado sobre o desejo de fazer uma aparição na Record TV e também de participar do programa 'Roda Viva', da TV Cultura. Com a aposentadoria da televisão, visitaria as emissoras apenas como convidado. "É bom parar enquanto você está no alto. Pelé saiu no auge. Garrincha na baixa. Isso faz toda a diferença. Eu sei que vai ser melhor eu encerrar agora", comentou.

Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o dia 5 de agosto, Faustão se pronunciou na última quinta (31) sobre seu transplante cardíaco. Ele afirmou que se sentia "ótimo" e "muito vivo" depois da cirurgia e celebrou sua recuperação:

"Por mim, saía daqui amanhã. Estou abismado com a minha recuperação. Não tenho nada para reclamar. Sinto apenas uma leve dor nas costas, é um detalhe pequeno perto de tudo que aconteceu. Sinto como se o meu coração batesse ainda mais forte, é uma sensação única. Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo".

