Reprodução No Limite

A trajetória do reality show de sobrevivência "No Limite" parece ter chegado ao fim novamente. Nesta sexta-feira (1º), foi divulgado que a Globo não pretende dar continuidade ao programa, após ter dificuldades com a audiência e patrocinadores.

Em nota, a emissora teria avisado que “não há previsão de exibição de uma nova edição do No Limite para 2024”. As informações foram divulgadas pelo site F5.

Apesar da última edição ser elogiada pelos telespectadores nas redes sociais, internamente a produção não refletiu boa audiência.

Segundo a reportagem, a emissora também viu dificuldades na parte comercial. O reality show não despertou interesse de patrocinadores e a emissora só teria conseguido patrocínio de uma empresa na última temporada.

Devido esses fatores, a produção foi realizada com o orçamento apertado e a Globo não vê futuro para o "No Limite" no próximo ano. Vale lembrar que o programa já foi descontinuado algumas vezes, sendo que a estreia aconteceu em 2000.

Além do reality de sobrevivência, a emissora anunciou recentemente o fim de "The Voice Brasil" após 11 anos de exibição. No entanto, ao contrário de "No Limite", a Globo planeja uma edição de despedida.