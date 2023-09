Em ‘Terra e Paixão’, Irene trai Antônio com o empregado do vilão Personagem de Gloria Pires devolverá os ‘Chifres’ que recebeu do marido nesta sexta-feira (1)

Home

Gente

TV & Novelas

Em ‘Terra e Paixão’, Irene trai Antônio com o empregado do vilão