Reprodução Globo - 31.08.2023 'Terra e Paixão': Aline encontra calcinha de Graça na própria casa

Escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, “Terra e Paixão” chega ao capítulo de número 100 na noite desta quinta-feira (31). As sequências que serão exibidas mostrarão o embate entre as rivas Aline e Graça, interpretadas, respectivamente, pelas atrizes Barbara Reis e Agatha Moreira.



Isso porque a protagonista da trama encontrará, na própria casa, uma calcinha vermelha de Graça - que deixou a peça propositalmente para gerar conflitos entre Aline e Caio (Cauã Reymond), galã com quem a vilã defendida por Agatha esperava se casar.



Revoltada com a armação de Graça, Aline confrontará a rival, jogará a calcinha no rosto dela e ainda a chamará de “Vagabunda”. Graça insinuará que teve relações sexuais com Caio, mas será desmentida pelo mocinho, que negará todas as mentiras inventadas por ela.



As duas começarão uma grande discussão, no entanto, a mocinha interpretada por Barbara Reis não avançará fisicamente na rival por conta da gravidez dela. “Como você é vulgar! Eu só não te dou umas palmadas porque você está grávida. Mas, fique sabendo, não vou cair nos seus golpes, acredito no Caio”, afirmará.

