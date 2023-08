Reprodução Instagram - 31.08.2023 Faustão agradece doador em vídeo gravado nesta quinta-feira (31)

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, gravou um vídeo, nesta quinta-feira (31), para agradecer o homem que doou o coração que foi transplantado nele, além de toda a família do doador, José Pereira da Silva. O procedimento cirúrgico aconteceu no último domingo (27), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.



“Agradeço as manifestações de milhões de pessoas, rezando, fazendo mandingas e torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim, porque fui intubado, mas já estou recuperando. Estou andando já no terceiro dia depois que fui operado. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado”, iniciou ele.



O apresentador também fez um agradecimento ao doador, José Pereira Silva. “Agradecimento especial ao José Pereira da Silva, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato! Fico emocionado, porque ele me deu a chance de viver de novo”, disse ele com a voz embargada.



Além do doador, Faustão estendeu as mensagens de agradecimento aos familiares. “Agradecer ao Welington, irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva. Esses que eu tenho que agradecer, as pessoas mais humildes, que, na hora que eu precisei, me deram um coração novo”, acrescentou.



“Estou aqui, muito emocionado, e a recuperação é fantástica. E agora é motivar todo mundo a fazer o Brasil ser o primeiro país com mais doações de órgãos do mundo. Temos que conscientizar, não tem que ser obrigatório”, declarou ele.



Em outro trecho do vídeo, o apresentador novamente agradece o doador e os familiares dele. “O recado de novo é para o senhor José Pereira da Silva, pai do Fábio, um atleta, surfista, jogador de futebol, de 35 anos, que teve morte natural. Graças a imensa generosidade dele, do Wellington, irmão, da viúva, Jaqueline, eu estou vivo”, completou



“Vou agradecer sempre e espero um dia pessoalmente agradecer. É de uma generosidade que me emociona, me motiva. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho, fazendo só coisas boas”, agradeceu aos prantos.



Por fim, ele reiterou que pretende agradecer a família do doador pessoalmente. “Jamais esquecerei de vocês e vou, um dia, agradecer pessoalmente. Que Deus pague por tudo o que vocês proporcionaram para mim. Estou eternamente grato”, finalizou.

Veja o vídeo de agradecimento de Faustão:





