Cássio Gabus Mendes, Bruna Guerin, Gabriel Godoy e Silvero Pereira participam de “Fluxo”, novo filme nacional que estreia nas telonas hoje (31). Dirigido e roteirizado por André Pellenz, a obra foi gravada pelos próprios atores, sem a mediação de nenhum cinegrafista ou técnico de som e iluminação.



Coube a Bruna Guerin e Gabriel Godoy interpretarem os protagonistas: Carla e Rodrigo, que, embora estivessem prestes a se separar, foram obrigados a continuar juntos pelo Lockdown, causado pelo contexto pandêmico fictício da narrativa. Os atores não só atuaram, mas também fizeram as outras funções de um set, como filmar, captar áudio e cuidar da iluminação. Isso porque as gravações presenciais estavam paralisadas.



“Chegaram equipamentos e mais equipamentos na minha casa na época. Duas câmeras, iluminação, cabos e mais cabos, tripés, material para arte e som. Uma loucura. A casa ficou de ponta cabeça e tivemos que ter muita calma para entender que a nossa casa viraria um set de filmagem por 15 dias", relata Gabriel Godoy.



Outro ator que vivenciou os mesmos desafios foi Cássio Gabus Mendes, que nunca cogitou atuar e, ao mesmo tempo, exercer as funções de gravação de um longa-metragem. “Jamais imaginei que um dia faria uma cena sem mais ninguém por perto", lembra.

Bruna Guerin analisa que teve muitos aprendizados com a experiência de protagonizar um filme gravado de forma totalmente remota. A atriz viveu a vilã Petra Máximo em “Salve-se Quem Puder" (2021), novela das sete de Daniel Ortiz que também teve as gravações pausadas pela pandemia.



“Como tínhamos que exercer todas as funções do set, além de atuar, foi muito desafiador. Mas a equipe toda nos conduziu com tanta paciência e generosidade que acabou sendo um prazer estar vivenciando tudo aquilo. Foi um dos maiores aprendizados que tive na vida. Hoje enxergo e trabalho no audiovisual muito diferente por conta dessa experiência”, pontua a atriz.



Silvero Pereira também canta na produção

Silvero Pereira , não só atua, como também participa da trilha sonora com a interpretação da canção “Jaqueta Amarela”, originalmente cantada pelo grupo “As Baías e a Cozinha Mineira”. A música é o tema do filme e conduz o fio narrativo das tramas centrais.



Também integram o elenco do longa os intérpretes: Alana Ferri, Guida Vianna, Ronaldo Reis e Monika Saviano. Todos os artistas gravaram as próprias cenas de forma autônoma, sem a mediação de nenhum profissional do ramo, exceto da direção, que acompanhou, de forma online, os intérpretes.



O diretor André Pellenz - conhecido pelos trabalhos: “Minha Mãe é uma Peça” (2013), “Detetives do Prédio Azul” (2017) e “Os Aventureiros” (2023) - defende que a obra parece “um documentário do futuro”. “No nosso caso, as limitações foram impostas pela pandemia, e é fascinante ver como elas afetaram a linguagem e o resultado”, acrescenta.



Produzido pela Media Bridge em parceria com a Paramount Pictures, o filme distópico “Fluxo”, em preto e branco, chega aos cinemas nesta quinta-feira (31). Gravada durante o distanciamento social do contexto pandêmico de Covid-19, a narrativa nacional gira em torno de temas políticos e sociológicos.



“‘Fluxo’ é uma distopia política-conjugal que acompanha um casal em crise. Carla expulsa Rodrigo de casa, mas ele não pode deixar o apartamento por conta de um lockdown imposto pelas autoridades. Assim, os dois são obrigados a conviver e acabam revendo seus conceitos, até que as coisas ao redor tomam um rumo jamais imaginado e uma ameaça maior que a própria razão do lockdown vai se formando lá fora”, diz a sinopse oficial.

