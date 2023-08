Reprodução TV Globo - 14.08.2023 Eliane Giardini e Inez Viana como Agatha e Angelina em "Terra e Paixão"

Mais uma reviravolta de “Terra e Paixão” , novela das nove escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, acontecerá nesta segunda-feira (14). Trata-se do retorno de Agatha, interpretada por Bianca Bin na fase jovem e por Eliane Giardini na fase adulta.



A personagem era dada como morta no folhetim, mas, na verdade, estava presa em uma penitenciária, no Rio de Janeiro. Angelina, papel assumido pela atriz Inez Viana, será a primeira pessoa a encontrar Agatha. Ela estará esperando a antiga amiga na porta de entrada do presídio.



O retorno da personagem modificará todos os núcleos da trama, com foco nas narrativas da família La Selva, formada por Caio (Cauã Reymond), Irene (Gloria Pires), Antônio (Tony Ramos) e Petra (Debora Ozório). Isso devido a paixão avassaladora do vilão interpretado por Tony e das incertezas de Caio, que se sentirá abandonado pela mãe ao decorrer de todos esses anos.



Gentil (Flavio Bauraqui) e Jonatas (Paulo Lessa) são outros personagens que serão afetados, já que será revelado que Jonatas é filho de Agatha. Ou seja, o coração de Aline (Barbara Reis) será, mais uma vez, batalhado por dois irmãos em “Terra e Paixão”. Dessa vez, Caio e Jonatas.

