Reprodução - TV Globo Cauã Reymond e Tony Ramos como Caio e Antônio La Selva em 'Terra e Paixão'

Escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, “Terra e Paixão” mostrará a reconciliação do mocinho Caio, defendido por Cauã Reymond, e do vilão Antônio La Selva, interpretado por Tony Ramos . As cenas estão previstas para irem ao ar nesta quinta-feira (24), na Rede Globo.



Após descobrir que Agatha - interpretada por Bianca Bin no passado da trama e por Eliane Giardini na fase atual - está viva, Antônio se arrependerá de ter culpado o filho pela morte da esposa. Na época em que o primogênito nasceu, La Selva pensou que a mulher tivesse morrido no parto.



“Hoje eu sei que você não é culpado pela morte da Agatha. Hoje eu sei! E isso é o que me deixa atormentado, porque, desde que você nasceu, tenho esse ódio dentro de mim”, declarará o pai, na tentativa de se reaproximar do filho.



Logo em seguida, o vilão se desculpará com o herdeiro: “Escuta, dá um abraço aqui. Ô, rapaz, eu estou pedindo perdão para você”. Após o pedido de perdão, Caio selará a paz com o pai e o abraçará. Nos próximos capítulos, o personagem de Cauã Reymond descobrirá que Jonatas (Paulo Lessa) é seu meio-irmão.

